Mythforce: il roguelike ispirato ai vecchi cartoni degli anni '80 arriva su Switch

Tra i primi annunci fatti da Nintendo nel corso dell'ultimo Direct troviamo anche quello relativo alla versione Switch di Mythforce. Il peculiare roguelike si prepara infatti all'arrivo sulla console ibrida.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, Mythforce è un action in prima persona con meccaniche roguelike ambientato in un mondo fantasy ispirato ai vecchi cartoni animati degli anni '80 come He-Man and the Masters of the Universe. Nel gioco è possibile vestire i panni dei classici eroi legati alle classi dei giochi di ruolo, i quali devono attraversare dungeon con elementi procedurali e sconfiggere orde di scheletri e altri pericolosi nemici.

Disponibile da aprile 2022 in esclusiva su PC (solo tramite Epic Games Store), il gioco approderà su Nintendo Switch entro la fine dell'anno e non escludiamo che il suo arrivo possa essere previsto anche su Steam e sulle altre console. È probabile che l'accordo con i creatori di Fortnite stia per giungere al termine, permettendo al team di sviluppo di arrivare su altre piattaforme senza alcun tipo di limitazione.

In attesa che vengano pubblicati ulteriori dettagli sulla data d'uscita ufficiale e su eventuali novità in termini contenutistici, vi invitiamo a dare un'occhiata al primo gameplay trailer di Mythforce, così da osservarne anche il peculiare stile grafico.