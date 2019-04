Mythic Invitational: l'italiano Mengucci sul tetto del mondo

La grande tradizione della scuola italiana su Magic si è trasferita anche alla sua versione online, Magic: The Gathering Arena. Al primo importante torneo della stagione competitiva Andrea Mengucci, in arte Mengu09, non ha tradito le aspettative: fatto suo il torneo Mythic Invitational di Boston da 1 milione di dollari di montepremi.

Andrea è il giocatore italiano di Magic: The Gathering più vincente di tutti i tempi, nonché il più costante: sempre tra i migliori al mondo, mai un momento di uscita di scena. Laureato in Giurisprudenza, nel corso della sua carriera nella versione cartacea ha vinto 100.000 $ in tornei, senza dimenticare la vittoria del titolo mondiale a squadre con la nazionale italiana nel 2015. Tre volte nella Top8 nella World Magic Cup, tre volte Top8 nel Pro Tour, e ancora: 24 Pro Tour e 71 Grand Prix disputati e il 70% di vittorie nella sua intera carriera.

Dopo il lancio di MTG Arena Mengucci si è subito lanciato nella versione online del suo gioco di carte preferito, prendendo immediatamente dimestichezza con il nuovo titolo targato Wizards of the Coast e conquistandosi così l’invito al Mythic Invitational, primo evento competitivo dell’anno. Battendo in finale il polacco Piotr Glogowski Andrea si è aggiudicato 250.000 $, entrando di prepotenza tra gli esportivi italiani che hanno guadagnato di più in carriera. Qualcuno ci ha messo anni: ad Andrea è bastata una sola notte.