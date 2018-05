N++ Ultimate Edition esce anche su Nintendo Switch il 24 maggio

Metanet Software ha annunciato che N++ Ultimate Edition uscirà anche su Nintendo Switch il 24 maggio, includendo tra le altre cose il supporto ai controller Joy-Con e alla co-op in locale. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer: lo trovate in cima alla notizia.

Per chi non lo conoscesse, N++ si presenta come una platform 2D caratterizzato da elementi parkour e da un grado di sfida impegnativo, un gioco dallo stile grafico minimale che permette di creare nuove sfide grazie a un editor di livelli molto semplice da utilizzare.

Dopo il suo debutto su PlayStation 4 e PC, il titolo si è reso disponibile anche su Xbox One con l'arrivo della Ultimate Edition, riedizione ampliata che adesso si prepara ad approdare anche su Nintendo Switch il 24 maggio. Il gioco include la bellezza di 4340 livelli creati a mano, la modalità co-op in locale, il multiplayer competitivo e il pieno supporto ai controller Joy-Con.

Considerata la natura arcade del titolo e il suo stile grafico minimale, N++ Ultimate Edition si presterà alla perfezione per essere giocato in modalità portatile, caratteristica molto interessante da sfruttare sulla console ibrida. Ricordiamo che il gioco di Metanet Software sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 24 maggio.