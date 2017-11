N64 Mini: YouTuber pubblica un falso leak con la lista dei giochi inclusi

Lo YouTuberha pubblicato ieri un video che contiene a suo dire un clamoroso leak, ovvero la lista dei giochi inclusi nel mai annunciato. In realtà però le cose non stanno proprio così...

Secondo lo YouTuber, la nuova micro console Nintendo includerebbe i seguenti titoli:

1080 Snowboarding

Bomberman 64

Donkey Kong 64

Excite Bike

Super Mario 64

Mario Kart 64

Mario Party 2

Mario Tennis

Mario Golf

Paper Mario

Pokémon Snap

Lylat Wars

The Legend of Zelda Ocarina of Time

The Legend of Zelda Majora's Mask

Wave Race 64

Yoshi's Story

Sin and Punishment

F-Zero X

Kirby 64 The Crystal Shards

Non c'è voluto molto però per capire che in realtà questa è solamente la lista dei giochi Nintendo 64 presenti sulla Virtual Console Wii U, come scritto chiaramente anche nella pagina del sito Nintendo UK dedicata ai manuali di istruzione. Lo YouTuber si è scusato per l'errore e ha assicurato che presterà più attenzione in futuro...