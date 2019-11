N7 Day 2019: arrivano le skin di Mass Effect per Anthem

Oggi si festeggia l'N7 Day e per l'occasione BioWare ha pubblicato un set di skin per Anthem, in vendita nel negozio per un periodo limitato. Le skin vi permetteranno di personalizzare i Javelin con outfit ispirati a quelli della saga di Mass Effect.

Dopo il crossover di Anthem con Mass Effect arrivano quattro skin (Quarian, Krogan, Turian e Asari) in vendita al prezzo di 61.000 monete/850 Shard, ovvero circa 9 euro al cambio attuale, al momento non sappiamo per quanto tempo i costumi resteranno disponibili, se siete interessati approfittatene perchè potrebbe trattarsi di un contenuto temporaneo in vendita solamente per un periodo di tempo limitato.

BioWare ha in programma altre sorprese per l'N7 Day 2019? Difficile dirlo, la serie Mass Effect è al momento ai box dopo la tiepida accoglienza ricevuta da Mass Effect Andromeda, lo studio ha più volte ribadito che la serie non verrà abbandonata ma al momento tutti gli sforzi della compagnia sono proiettati su Anthem e su Dragon Age 4, annunciato ai Game Awards dello scorso dicembre e poi sparito dai radar.

Recentemente BioWare ha annunciato di aver abbandonato la struttura ad anti di Anthem in favore di un processo di aggiornamento più snello che porterà ad un maggior numero di contenuti nei prossimi mesi.