N7 Day 2022: nuova clip di Mass Effect Next, ME Legendary Edition su Steam e tanti gadget

Le celebrazioni di BioWare per l'N7 Day 2022 hanno ufficialmente inizio: la sussidiaria canadese di Electronic Arts invita tutti gli appassionati della saga di Mass Effect a partecipare ai festeggiamenti coinvolgendoli in tante iniziative e sorprese a tema.

La prima sorpresa riguarda lo sviluppo di Mass Effect Next, con l'aggiornamento da parte del direttore del progetto Mike Gamble che vi riportiamo per intero:

"Sono trascorsi quasi quindici anni dall'uscita del primo Mass Effect e il motivo principale per cui amiamo ancora lavorarci è la passione, la dedizione e il calore di questa community. Ci sono alcuni di voi che ci seguono da allora, siamo cresciuti insieme, abbiamo sacrificato Ashley insieme (o Kaidan... beh, facciamo tutti delle scelte diverse!). Abbiamo affrontato le difficoltà e abbiamo riso fino a quando i nostri volti non erano stanchi... e tutto questo insieme a voi. Se siete tra coloro che si sono avvicinati da poco a Mass Effect (grazie Legendary Edition!), benvenuti in famiglia! Posso promettervi che ci attendono ancora molti anni anni di divertimento, avventure e personaggi di cui vi innamorerete.

Indipendentemente da quando vi siene uniti a noi, attraverso questi quattro giochi e alle loro espansioni, possiamo dirvi con certezza che siamo qui e continueremo ad esserci, e che questo N7 Day non è che un meraviglioso promemoria. Guardando al futuro, ogni settimana è una sfida divertente ed emozionante per la squadra. Adoriamo dare vita a questo universo e, sebbene ci sia davvero molto di cui vorremo parlarvi e altrettanto da condividere, tutto ciò sarà per un'altra volta. Per adesso, c'è qualcosa a cui dovrebbe dare un'occhiata... abbiamo intercettato alcuni strani filmati da una delle stazioni di monitoraggio nello spazio noto. Potrebbe non significare niente, ma...".

Ad accompagnare questo messaggio troviamo uno splendido artwork animato che mostra quello che, a tutti gli effetti, sembra essere un Portale Galattico in costruzione presso il sistema Sathernium. Le celebrazioni dell'N7 Day 2022 proseguono con gli oggetti a tema Mass Effect in arrivo in The Sims 4 il 17 novembre, la disponibilità di nuovi gadget di Mass Effect presso i rivenditori online e l'arrivo di Mass Effecty Legendary Edition su EA App e Steam.