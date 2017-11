Come molti di voi sapranno, oggi è il 7 novembre, ovvero l', giorno in cui BioWare e i fan celebrano la serie di. Quest'anno il franchise compie 10 anni (precisamente il 20 novembre), così la software house canadese ha deciso di onorare l'occasione con un filmato in cui gli sviluppatori condividono i loro ricordi più belli.

Nonostante la serie verta al momento in una situazione difficile, i developer si definiscono fiduciosi: "Penso che il futuro della serie sia davvero luminoso, i giocatori vogliono saperne di più dell'universo, dei personaggi", afferma Casey Hudson, General Manager presso BioWare, che, ricordiamo, solo pochi mesi fa aveva dichiarato su Twitter che vorrebbe tornare a lavorare su Mass Effect in futuro.