N7 Week 2020: in arrivo l'annuncio di Mass Effect Trilogy Remastered?

Dopo aver aperto una finestra sul futuro di Anthem ed aver promesso una nuova vita con Anthem Next, BioWare dà inizio alle celebrazioni per l'N7 Week 2020, con una settimana interamente dedicata alla saga di Mass Effect e ai suoi milioni di appassionati che sperano nell'annuncio di Mass Effect Trilogy Remastered.

Nel messaggio che accompagna l'apertura dell'N7 Week 2020, la software house interna a Electronic Arts non inserisce alcun riferimento alla rumoreggiata versione rimasterizzata dei tre capitoli della saga sci-fi del Comandante Shepard.

Eppure, dai curatori dei social di BioWare si sottolinea come "per tutta la settimana e per la ricorrenza dell'N7 Day 2020 abbiamo molto in programma per voi", da qui la speranza dei fan per l'annuncio della riedizione current-gen della trilogia videoludica incentrata sulle gesta del capitano della Normandy e dei suoi sodali.

Da qui al 7 novembre, ossia fino al giorno prima del fatidico N7 Day, il negozio digitale di BioWare proporrà diversi gadget e capi d'abbigliamento a tema Mass Effect: con l'acquisto di articoli per un valore di almeno 50 dollari, gli utenti riceveranno via email un codice promozionale che darà diritto a uno sconto del 20% su tutti i prodotti acquistati con il successivo ordine. In attesa di ricevere ulteriori sorprese da BioWare, vi ricordiamo che le ultime indiscrezioni su Mass Effect Legendary Edition ne suggeriscono l'arrivo sul mercato nel 2021.