Nacon annuncia l'acquisizione di Midgar Studio, gli autori di Edge of Eternity

Il publisher Nacon ha annunciato l'acquisizione di Midgar Studio. Da questo momento gli sviluppatori di Edge of Eternity lavoreranno sotto l'egida del produttore francese, come annunciato dal CEO dello studio Jeremy Zeler.

L'annuncio dell'acquisizione è arrivato dalle pagine di Twitter ed in particolare dal profilo di Benjamin Vogt, Community Manager di Nacon: "Siamo felici di dare il benvenuto a Midgar Studio (gli autori di "Edge of Eternity", anche conosciuto come il Final Fantasy francese) tra le nostre software house". Allo stesso modo il CEO dello studio Jeremy Zeler ha voluto celebrare il momento: "Midgar Studio è entrato nella famiglia di Nacon. Iniziamo a fare giochi fantastici insieme!".

Pubblicato da Dear Villager, Edge of Eternity è stato pubblicato in early access nel 2018 su Steam, piattaforma che dimostrato di apprezzare il particolare JRPG francese con una media voti molto positiva. Il gioco si prepara ad esordire proprio in questi giorni su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One e Xbox Series X/S, disponibile dal day one anche sul Game Pass, il prossimo 10 febbraio per la precisione. La versione per Nintendo Switch arriverà invece il 23 febbraio 2022.