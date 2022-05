Nacon annuncia l'apertura di un nuovo studio di sviluppo a Milano

Nacon ha annunciato l'apertura di Nacon Studio Milan, un nuovo studio di sviluppo con sede in Italia. Questa nuova realtà include anche RaceWard Studio, compagnia specializzata nei videogiochi di corse, e spazierà nella produzione di videogiochi appartenenti a vari generi.

Nacon Studio Milan è composto da veterani del settore che hanno lavorato recentemente anche su RiMS Racing, titolo accolto positivamente da pubblico e critica, l'azienda continuerà ad assumere nuovi talenti e si focalizzerà come detto non solo nello sviluppo di giochi di corse ma anche di titoli di genere action/adventure.

"Siamo orgogliosi del percorso che stiamo facendo. Lo studio, inizialmente composto da esperti del racing, è cresciuto molto rapidamente e i nostri nuovi talenti ci hanno invogliato ad andare oltre. Ecco perché abbiamo deciso di allargare i nostri orizzonti a un altro tipo di giochi e non vediamo l'ora di poter presentare questo nuovo progetto a tutto il mondo. La nostra famiglia cresce e speriamo di accogliere molto presto futuri collaboratori per completare il team", ha dichiarato Marco Ponte, CEO e Creative Director di Nacon Studio Milan.

Una bella occasione di crescita per il nostro paese, con Nacon che ha scelto proprio Milano come base operativa per il suo studio di sviluppo italiano.