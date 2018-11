Nacon annuncia il nuovo Revolution Unlimited Pro Controller per PS4

Bigben Interactive annuncia il nuovo Revolution Unlimited Pro Controller con modalità wireless per PlayStation 4 marchiato Nacon, confermando così la partnership già consolidata con Sony Interactive Entertainment Europe

A seguito del grande successo riscontrato dal Revolution Pro Controller e dal Revolution Pro Controller 2, con oltre 600.000 unità vendute in tutto il mondo, Nacon è pronta a fare un ulteriore passo in avanti nello sviluppo di periferiche incentrate su performance e comfort, introducendo il suo primo controller per PS4 potenziato con funzionalità di gioco wireless, oltre che altri grandi e importanti miglioramenti.

Il Revolution Unlimited Pro Controller per PS4 include la modalità wireless in aggiunta al classico cavo, è dotato di jack per cuffie che permette di abilitare audio di gioco e audio della chat sia in wireless che con cavo. Tra le altre caratteristiche, il pannello di controllo, posizionato sul retro del controller, permette un rapido accesso ai comandi delle cuffie, ai profili gaming e ai settaggi di connessione.

“È con grande orgoglio che condividiamo il feedback della nostra community, unito a quello del team Nacon, che con impegno e serietà hanno lavorato insieme per annunciare questo nuovo controller con licenza PS4 dotato di connessione wireless. Inoltre, abbiamo apportato grandi miglioramenti in termini di ergonomia e personalizzazione, seguendo le richieste dei nostri fan” - dichiara Alain Falc, Founder e CEO di Bigben Interactive. “Dopo oltre un anno di lavoro, questa nuova versione potenziata del nostro prodotto più venduto, con ergonomia completamente rimodellata, è pronta e piena di sorprese che non vediamo l’ora di svelare ai giocatori più competitivi” - conclude Falc.

Il Nacon Revolution Unlimited Pro Controller su licenza ufficiale di Sony Interactive Entertainment Europe per PS4 sarà disponibile nel corso del primo trimestre 2019.