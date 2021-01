Nacon compra Big Ant Studios, autori di Tennis World Tour 2 e AO Tennis

Il publisher francese Nacon ha annunciato l'acquisizione di Big Ant Studios, autori di giochi come Don Bradman Cricket, Cricket 19 e AO Tennis, già collaboratori di Nacon per Tennis World Tour 2.

L'accordo prevede un pagamento massimo di 54.8 milioni di dollari con 15 milioni di euro in contanti e azioni da versare alla firma dell'accordo e il resto entro il 31 marzo 2024. Con questa acquisizione Nacon entra dunque in pieno possesso dello studio australiano, una realtà piuttosto piccole ma finanziariamente profittevole con 9.4 milioni di dollari di profitti operativi per l'ano fiscale 2021/2022.

Ross Symons, CEO di Big Ant Studios, resterà alla guida della società e ai microfoni di Kotaku Australia rivela di essere estremamente soddisfatto di questa acquisizione, che donerà alla sua compagnia le risorse necessarie per continuare a sviluppare giochi sportivi di qualità sotto la supervisione di un publisher dal respiro internazionale come Nacon.

Big Ant continuerà a lavorare con licenze importanti come Roland Garros per Tennis World Tour 2 e altri accordi sportivi sono già in essere, questi continueranno ad esistere e nel prossimo futuro ne verranno stretti di nuovi per espandere il portfolio della società.