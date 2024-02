Nacon Connect 2024: da Terminator Survivors a Test Drive, tutti gli annunci dell'evento

Nel corso della serata è stato trasmesso il Nacon Connect 2024, uno dei primi eventi dell'anno durante il quale l'azienda che produce hardware e funge da publisher ha mostrato al pubblico alcuni dei prodotti appena arrivati sul mercato e ne ha annunciati altri in uscita nei prossimi mesi. Scopriamo tutte le novità dell'evento.

Ad aprire lo show è stato il nuovo trailer in CGI di Greedfall 2 The Dying World, il nuovo RPG firmato Spiders che sarà anche il protagonista di una diretta d'approfondimento in cui gli sviluppatori sveleranno ulteriori informazioni sul gameplay, in attesa che arrivi in Early Access nel corso dell'estate 2024. Nacon ci ha poi ricordato con il trailer animato di Welcome to ParadiZe che il bizzarro action isometrico in cui si possono catturare non morti è disponibile da oggi su PC e console di ultima generazione.

È giunto poi il turno del prossimo aggiornamento di Ravenswatch, il roguelike degli autori di Curse of the Dead Gods che con l'update di aprile 2024 accoglierà il terzo ed ultimo capitolo, Avalon, e uscirà dalla fase di Accesso Anticipato. Si passa poi ai racing game grazie al reveal di Endurance Motorsport Series, nuovo gioco di corse in sviluppo presso KT Racing e in uscita nel corso del 2025 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Una piccola parentesi è stata dedicata ovviamente all'hardware, con un nuovo trailer incentrato sulle caratteristiche tecniche del Nacon Revolution 5 Pro, il controller avanzato che gode della compatibilità con PlayStation 5.

Per la gioia degli strategici a turni, invece, è stato mostrato un nuovo trailer di Crown Wars The Black Prince, che ci ricorda l'ormai imminente uscita del gioco: il suo approdo nei negozi è infatti fissato al prossimo 14 marzo 2024 nelle versioni Xbox Series X|S, Playstation 5 e PC. È stato poi condensato in un unico trailer l'annuncio di quattro simulatori che andranno ad interessare fette di pubblico completamente diverse tra loro e che apparterranno tutte al filone LIFE. Stiamo parlando di Ambulance Life, Taxi Life, Chef Life e Garden Life.

Sempre da KT Racing arriva il nuovo trailer in engine di Test Drive Unlimited Solar Crown, atteso racing game open world che torna a mostrarsi proprio con un filmato incentrato sulle fasi di esplorazione. A seguire è stato mostrato un filmato in computer grafica di Dragonkin - The Banished, Diablo-like in lavorazione presso EKO Studios ed in uscita il prossimo anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

A chiudere in bellezza troviamo poi l'annuncio di Terminator Survivors, uno sparatutto survival a mondo aperto che è in sviluppo presso il team italiano Nacon Studio Milan.