Nacon Connect, l'evento in streaming sta per tornare: data e ora della diretta

Iniziano ad arrivare i primi eventi videoludici del 2024 e tra i primi che hanno deciso di farsi avanti troviamo Nacon, che ha appena annunciato il ritorno del suo Nacon Connect.

Ad annunciare l'evento è stato un breve teaser pubblicato sul canale YouTube ufficiale del publisher, che ha svelato al grande pubblico l'arrivo di una diretta streaming. L'attesa sarà davvero breve, poiché l'appuntamento è fissato al prossimo 29 febbraio 2024 alle ore 19:00 del fuso orario italiano. Il publisher ha anche svelato che, una volta terminato lo spettacolo, si darà spazio ad un'altra diretta streaming dedicata interamente a GreedFall II: The Dying World, durante la quale il team di sviluppo Spiders svelerà nuove informazioni sul gioco.

Per quello che riguarda invece gli argomenti dello show principale, possiamo attenderci l'annuncio di qualche nuova periferica targata Nacon e nuovi aggiornamenti sui titoli in sviluppo come Ravenswatch, Crown Wars: The Black Prince e Test Drive Unlimited Solar Crown. Ovviamente non è da escludere che il palco del Nacon Connect 2024 venga sfruttato per annunciare nuovi prodotti e, perché no, un'espansione o un aggiornamento a tema RoboCop Rogue City.

In attesa di poter scoprire tutte le novità, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete leggere la recensione di RoboCop Rogue City, uno dei tanti prodotti della line-up Nacon.