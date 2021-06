Nacon Connect, l'evento torna a luglio con gameplay e nuovi annunci

Il publisher francese Nacon ha annunciato la seconda edizione dell'evento Nacon Connect, in programma per il 6 luglio alle 19:00 ora italiana. Lo show potrà essere seguito su YouTube, Facebook, Twitter e Twitch.

Nacon promette "nuovi video gameplay, annunci, ospiti speciali e collaborazioni", purtroppo non ci sono dettagli sui contenuti o la scaletta dell'evento. Tra i giochi del publisher già annunciati e in arrivo prossimamente (e dunque probabili protagonisti dello showcase di luglio) citiamo Blood Bowl III, Hotel Life A Resort Simulator, The Lord of the Rings Gollum, RiMS Racing, Roguebook, Rogue Lords, Steelrising, Test Drive Unlimited Solar Crown, Vampire The Masquerade Swansong e WRC 10.

The Lord of the Rings Gollum, sviluppato da Daedalic Entertainment, è uno dei punti di forza del catalogo Nacon per il 2022, il gioco ha subito una serie di rinvii e arriverà nel corso del prossimo anno, ci sono tuttavia speranze per un nuovo reveal gameplay questa estate. Anche Blood Bowl 3 è un gioco molto atteso dagli appassionati del celebre fantasy football di Games Workshop mentre gli appassionati di giochi di corse potranno probabilmente scoprire nuovi dettagli su RiMS Racing, WRC 10 e Test Drive Unlimited Solar Crown, quest'ultimo annunciato lo scorso anno proprio durante l'evento Nacon Connect.