Nacon Connect e Skull & Bones: seguite gli showcase con Everyeye il 7 luglio

L'estate dei grandi eventi non si è ancora conclusa: dopo le scorpacciate delle scorse settimane, ci apprestiamo a vivere un'altra giornata di grandi annunci. Marcate sul calendario il 7 luglio, ci sono il Nacon Connect e il grande ritorno di Skull & Bones.

Alle 19:00 di giovedì 7 luglio prenderà il via il Nacon Connect 2022, durante il quale l'azienda videoludica francese presenterà nuovi giochi e mostrerà gameplay esclusivi, senza farsi mancare l'annuncio di nuovi accessori, un altro segmento per la quale è famosa. Sono in totale 17 i titoli attesi durante lo showcase, tra i quali figureranno sicuramente anche RoboCop: Rogue City, Steelrising, The Lord of the Rings: Gollum e Test Drive Unlimited Solar Crown. Subito dopo, alle 20:00 del 7 luglio, verrà il turno del Gameplay Showcase di Skull & Bones, che fungerà da rampa di lancio per il ritorno sulle scene del lungamente atteso gioco di battaglie navali. Sparito dalla circolazione da anni, Skull & Bones, in sviluppo presso gli studi di Ubisoft Singapore, è finalmente pronto per mostrare le sue cartucce tecniche e ludiche al grande pubblico.

La nostra redazione risponde ancora una volta presente e v'invita sul canale Twitch di Everyeye per seguire entrambi gli eventi in diretta. La ciurma sarà live fin dalle 18:30 per prepararsi al meglio ai numerosi annunci che avverranno nelle ore successive. Vi aspettiamo! Se lo desiderate, potete anche supportarci abbonandovi al canale Twitch, un gesto totalmente gratuito se siete iscritti ad Amazon Prime. In qualità di abbonati potrete beneficiare di bonus esclusivi, come le live senza interruzioni pubblicitarie e l'accesso ai canali Telegram e Discord dell'Orda di Everyeye, due canali di comunicazione esclusivi per i supporter.