Nacon Connect: teaser e programma dello show con Gollum, RoboCop e nuovi giochi

Come preannunciato lo scorso mese, la nuova edizione del Nacon Connect si terrà giovedì 7 luglio a partire dalle ore 19:00, quando verrà dato il via al pre-show dell'evento. Il publisher promette di mostrare sia titoli già noti, come The Lord of the Rings: Gollum, sia dei giochi non ancora annunciati.

Come riferisce il publisher all'interno del comunicato stampa ufficiale, due ospiti presenteranno il pre-show alle 19.00, durante il quale verranno condivise alcune novità. Dopo il loro show, la conferenza presenterà molti progetti Nacon. In totale, verranno mostrati quasi 17 giochi, inclusi quelli molto attesi come Steelrising, The Lord of the Rings: Gollum e Test Drive Unlimited Solar Crown, senza dimenticare i nuovi prodotti della gamma di accessori per il gaming. I nostri ospiti torneranno dopo lo show per discutere con la community delle novità appena condivise.

Tra i titoli che verranno presentati ci sarà anche RoboCop: Rogue City, FPS basato sull'icona del cinema anni '80 che si farà strada su PC e console non meglio specificate nel corso del 2023. A questo punto non ci rimane che attendere l'evento, nella speranza di saperne di più su questi progetti.

Nacon ha recentemente aperto un nuovo studio a Milano, impegnato sì sui racing game ma anche su un horror basato su una celebre licenza del cinema.