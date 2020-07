NACON Connect: da Test Drive al GDR di Spiders, seguiamo l'evento su Twitch domani alle 19

Dopo aver finalmente scoperto la data dell'evento sui giochi nextgen Xbox, ci concentriamo sulla fitta agenda di appuntamenti videoludici che ci terranno impegnati per tutta l'estate. Dalle ore 19:00 di martedì 7 luglio, la nostra redazione seguirà in diretta tutte le novità dell'evento NACON Connect.

Sul canale Twitch di Everyeye, la nostra redazione commenterà le World Premiere, i filmati di gioco inediti e tutte le sorprese riservateci dal publisher francese durante questo show digitale. Il NACON Connect farà da cornice, tra gli altri, all'annuncio del nuovo Test Drive da parte di Kylotonn Racing e del prossimo gioco degli studi Spiders dopo GreedFall che, secondo alcuni, potrebbe essere un GDR nextgen a metà tra il vantasy e il futuristico destinato ad approdare anche su PS5 e Xbox Series X.

Nel corso del NACON Connect verranno mostrati 10 videogiochi in totale, ivi compresi Vampire The Masquerade Swansong, Rogue Lords di Cyanide Studio e il primissimo video gameplay dell'action horror Werewolf The Apocalypse Heartblood. Si tratterà perciò di un appuntamento davvero importante per gli appassionati di avventure ruolistiche e, grazie al ritorno dell'iconica IP di Test Drive, di racing game a mondo aperto.

Già che ci siamo, invitiamo coloro che l'avessero ancora fatto a iscriversi al canale Twitch di Everyeye per seguire tutti nostri futuri approfondimenti sugli eventi estivi che caratterizzano la programmazione del Summer Game Fest e gli show digitali come quello, appunto, del NACON Connect. Attraverso l'iscrizione al nostro canale, oltretutto, potrete interagire con la redazione di Everyeye.it e con gli altri spettatori in chat: con l'attivazione della campanella potrete anche ricevere delle notifiche sugli appuntamenti in agenda del nostro canale Twitch.