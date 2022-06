Nacon Connect torna a luglio: data e ora dello show con RoboCop, Gollum e nuovi annunci

Nel bel mezzo della settimana più affollata dell'anno, che ci ha già regalato eventi come il Summer Game Fest e tiene in serbo per noi anche l'Xbox & Bethesda Showcase, s'è fatta avanti anche Nacon per annunciare la nuova edizione del suo Connect.

L'azienda videoludica francese ha annunciato che il Nacon Connect 2022 si svolgerà dalle 19:00 di giovedì 7 luglio e ci offrirà "gli annunci di nuovi giochi, gameplay esclusivi e il reveal di nuovi accessori". Il tweet dell'annuncio non svela altre informazioni, tuttavia l'immagine d'anteprima anticipa la presenza di giochi come RoboCop: Rogue City (FPS annunciato lo scorso anno e previsto per il 2023), The Lord of the Rings: Gollum (action adventure ambientato nell'universo di Tolkien e atteso per il primo settembre) e Steelrising (action RPG ambientato in una Parigi steampunk governata da Luigi XVI). Ad impreziosire il tutto ci saranno anche un Arcade Stick per PlayStation e un controller per Xbox.

Vi diamo quindi appuntamento al 7 luglio per scoprire tutte le novità sulle produzioni di Nacon. Nel frattempo, però, occhi puntati sugli eventi Guerrilla Collective, Wholesome Direct e Future Game Show di domani 11 giugno, e su Xbox & Bethesda Showcase e PC Gaming Show del 12 luglio. Tutti gli show saranno commentati in italiano sul canale Twitch di Everyeye nell'ambito della nostra Summer of Games!