Nacon sarà alla Gamescom 2022: in mostra Steelrising, WRC, Session e tanti accessori

Fervono i preparativi per la Gamescom 2022. Tra i protagonisti dell'evento di Colonia ci sarà anche Nacon: il publisher francese allieterà il pubblico della Gamescom con tanti annunci e approfondimenti sui videogiochi e sugli accessori destinati ad approdare sul mercato nei prossimi mesi.

Nel corso della Gamescom 2022, il team Nacon presenterà otto videogiochi e tanti accessori attraverso una serie di appuntamenti mediatici imperlati da approfondimenti, interviste e anticipazioni sui progetti in sviluppo presso le sussidiarie e i partner dell'editore transalpino, il tutto nella cornice dello Stand A010 che verrà approntato al Market Point Hall 2.1.

Il ricco programma stilato da Nacon prevede ad esempio la partecipazione delle software house KT Racing, Crea-Ture e degli studi Spiders, ciascuna delle quali fornirà al pubblico gli ultimi aggiornamenti sullo sviluppo di WRC Generations, Session Skate Sim e Steelrising. Nel palinsesto digitale di Nacon per la Gamescom 2022 verrà dato ampio spazio anche agli autori di Clash Artifacts of Chaos, War Hospital, Blood Bowl 3, Ad Infinitum e Train Life A Railway Simulator, anche qui con tante informazioni e sorprese per la community.

Sempre nella cornice della fiera videoludica di Colonia verranno esposti anche gli ultimi accessori di Nacon, come il DAIJA Arcade Stick per PlayStation 5 e Xbox Series X/S, le nuove versioni del Revolution X Pro Controller e del Pro Compact e i pad per il cloud gaming MGX e MGX-Pro. Non mancheranno poi gli ultimi accessori della serie Pro di RIG, con la possibilità di testare presso lo stand Nacon le nuove cuffie 300 PRO, 500 PRO e 800 PRO presso lo stand NACON. Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che la Gamescom 2022 si terrà ufficialmente dal 24 al 28 agosto.