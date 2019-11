Nacon lancia il nuovo mouse da gaming PCGM-500ES e la sedia PCCH-310

NACON annuncia la disponibilità del nuovo mouse da gaming PCGM 500ES e della sedia da gaming PCCH 310, venduta in molteplici colorazioni.

Il GM-500ES è un mouse da gaming ad alte prestazioni, perfetto per gli sparatutto in prima persona, ma non solo. Compatto e leggero, è progettato per essere completamente ambidestro. Si adatta a tutte le forme e le dimensioni delle mani grazie a tre cover intercambiabili, ed è caratterizzato da un cavo lungo 1,8 m. Presenti all'appello anche il sensore Avago 3310 ad alta precisione (fino a 5000 dpi) e pulsanti con interruttori OMRON ultra-precisi. Il nuovo mouse PCGM-500ES di NACON è disponibile presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 49,99 €.

La sedia da gaming CH-310 di NACON è progettata per sostenere lunghe sessioni di gioco. È infatti caratterizzata da un design ergonomico con comodi braccioli laterali, altezza regolabile e 5 rotelle per il massimo della mobilità. Facile e veloce da montare, la CH-310 è disponibile in 4 colori che vanno dal caratteristico ‘verde NACON’, ad un acceso Blu, fino al Rosso intenso e all'elegante Bianco. La sedia da gaming CH-310 di NACON è disponibile presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 99,99 €.

Ne approfittiamo per ricordarvi che di recente Nacon ha lanciato il Revolution Pro Controller 3 per PS4 in Europa.