Nacon Milano annuncia Terminator Survival Project, sarà open world: primo trailer

Dando ragione alle congetture che la volevano al lavoro su un gioco basato sul franchise Sci-Fi, ecco che Nacon ha confermato di star sviluppando un gioco survival open world di Terminator. Ad occuparsi del progetto è Nacon Milano, studio aperto soltanto negli ultimi mesi dalla compagnia e inizialmente nato per realizzare racing game.

Annunciato come parte dello showcase Nacon Connect 2022, il gioco di sopravvivenza di Terminator, momentaneamente noto come Terminator Survival Project, si svolge in un mondo aperto ed è ambientato tra gli eventi di Judgment Day (che racconta dell'attacco nucleare di Skynet che provoca l'apocalisse) e la formazione della resistenza di John Connor.

Il gioco racconterà una storia originale che attinge agli eventi descritti nei film. Non è stata mostrata ancora nessuna sequenza di gameplay, ma in apertura potete gustarvi il trailer cinematografico che mostra un T-800 che dà la caccia alla sua preda in quello che parrebbe essere un magazzino. La storia recente delle trasposizioni videoludiche di Terminator non è delle più felici, e la speranza comune è che il team di Milano possa risollevare le sorti della serie sul mercato videoludico.

