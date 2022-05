Nacon Milano lavora ad un nuovo Terminator? Possibile indizio da un artwork

Negli scorsi giorni Nacon ha annunciato l'apertura di un nuovo studio a Milano, nuovo team composto principalmente da veterani dei giochi di corse e che sembrerebbe già al lavoro sul suo primo progetto, per ora avvolto nel mistero.

Non è chiaro quale sia l'effettiva natura dell'opera in cantiere, tuttavia il CEO Marco Ponte ha già confermato che il team sta sviluppando qualcosa di diverso da un Racing (genere che sarà comunque tra le priorità dello studio in futuro), spostandosi verso i territori degli Action/Adventure come confermato anche dai primi concept art diffusi dalla compagnia. Il gioco in questione sarà un survival ambientato in un mondo post-apocalittico e basato su un famoso franchise cinematografico.

Ebbene, analizzando proprio i concept art a disposizione, il portale Gematsu potrebbe aver scoperto quale sia il brand su cui Nacon Studio Milan sta lavorando: la software house italiana starebbe realizzando un nuovo gioco di Terminator. Nell'artwork, infatti, compare un riferimento all'Alamo Sport Shop, negozio d'armi visitato nelle pellicole dal T-800 poco dopo il suo arrivo nel 1984.

Chiaramente si tratta per ora di una supposizione non essendoci conferme ufficiali dai diretti interessati, tuttavia la chiara presenza di un riferimento all'Alamo Spot Shop sembra lasciare pochi dubbi. Nel frattempo la nostra recensione di Terminator Resistance ci porta a sperare che, se davvero lo studio milanese è al lavoro sul franchise, i risultati finali del nuovo progetto siano ben più lusinghieri rispetto al titolo uscito originariamente su PC, PS4 e Xbox One nel novembre del 2019.