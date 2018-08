Nacon e Playtronic rivelano controller e cuffie in edizione limitata per Playstation 4

Per l’edizione 2018 della Gamescom, NACON e Plantronics sono orgogliose di annunciare la loro esclusiva collaborazione per la creazione e distribuzione di un controller e una cuffia caratterizzati da un design in edizione limitata con licenza ufficiale di Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) per PlayStation 4.

Plantronics, leader nel mercato audio, è unanimemente riconosciuta nella community eSport per le sue innovative cuffie RIG che offrono un deciso vantaggio rispetto alla concorrenza. Il giovane marchio NACON, basato sul successo del Revolution Pro Controller 2 persegue la sua ambizione di offrire periferiche che vadano incontro agli specifici bisogni dei giocatori PS4.

Partner di lunga data di SIEE, Plantronics e NACON hanno deciso di unire le loro competenze per creare un controller e una cuffia in edizione limitata disegnati appositamente per i giocatori PS4 più competitivi.

Revolution Pro Controller 2 - RIG Limited Edition

Progettato con un occhio di riguardo per il giocatore di eSport, il Revolution Pro Controller 2 offre un elevato livello di performance e comfort. In questa edizione limitata caratterizzata dal design Plantronics RIG il controller abbandona il rivestimento nero opaco per una finitura in titanio.

Compatibilità con tutti i sistemi PS4

Modalità avanzate PS4/PC* così i giocatori possono personalizzare i loro profili con la companion app PC/MAC*: rimappatura pulsanti, regolazione della sensibilità e della portata di entrambi gli stick, regolazione della sensibilità del grilletto, regolazione del pad direzionale con 4 o 8 direzioni.

Capacità di salvare 4 profili giocatore nella memoria interna del controller

Innovative doppie levette analogiche a 46 ° di ampiezza

Pulsanti PS, SHARE, OPTIONS e touch pad.

Presa cuffia 3.5mm

4x pulsanti per scorciatoie (M1, M2, M3, M4)

Due compartimenti interni con sei pesi addizionali per un equilibrio e una sensibilità su misura

Cavo intrecciato USB di tipo C con connessione sicura lungo 3m, rimovibile per una facile sistemazione

* MAC OS X 10.11 (El Capitan)/10.12 (Sierra). Modalità avanzata PC non testata o approvata da Sony Interactive Entertainment Europe.



RIG 500 PRO– NACON Limited Edition

Dopo il lancio della serie RIG 500 PRO, i designer di Plantronics hanno creato un esclusivo modello di cuffie firmate NACON licenziate ufficialmente da PS4. I possessori del Revolution Pro Controller 2 saranno in grado di godere della qualità premium del suono offerto dalle cuffie RIG, incluso il nuovo RIG Game Audio Dial (in attesa di brevetto) grazie a uno speciale adattatore che consente di controllare il volume con la punta delle dita.

Le caratteristiche di questa cuffia includono:

Driver premium di 50 mm per una maggiore frequenza di risposta

Telaio e archetto in metallo pressofuso, leggeri e regolabili.

NACON logo nei driver, sull’archetto e il telaio

RIG Game Audio Dial per un controllo audio sulla punta delle dita e connettore da 3.5 mm con controllo volume integrato per il controller DUALSHOCK 4 wireless o per il Revolution Pro Controller 2 (grazie a uno speciale adattatore incluso).

Un microfono rimovibile con cancellazione del rumore e funzione flip-to-mute.

Cuscinetti auricolari a scatto in tessuto pieno per la massima traspirazione o in materiale doppio che bilancia il comfort con la riduzione del rumore ambientale.

Camere acustiche isolate per ridurre la distorsione



Revolution Pro Controller 2 – RIG Limited Edition e RIG 500 PRO – NACON Limited Edition saranno disponibili a ottobre 2018 in Europa a un prezzo di vendita al pubblico consigliato di euro 129,90 ciascuno.