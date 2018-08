Nacon presenta il Daija Arcade Stick per PlayStation 4

Bigben Interactive, sviluppatore e distributore di accessori da gaming, e Nacon presentano il nuovissimo Daija Arcade Stick su licenza ufficiale Sony Interactive Entertainment Europa per uso su console PlayStation 4.

In concomitanza con l’annuncio, il team di designer e ingegneri di Nacon sono lieti di confermare la loro collaborazione con Marie-Laure ‘Kayane’ Norindr, giocatrice professionista, presentatrice TV e specialista eSport, nella progettazione e nella promozione di questo nuovo accessorio. Lavorando a stretto contatto con NACON per lo sviluppo del Daija Arcade Stick, Kayane ha condiviso con tutto il team il suo bagaglio di esperienze nei giochi picchia-duro in modo da ottenere un arcade stick adatto alla competizione.

“Kayane è una brillante giocatrice che si è affermata nella scena esport conquistando anche il cuore del pubblico”, dichiara Yannick Alleart, Director of Development di Nacon. “Il suo expertise nei giochi di lotta, la sua versatilità e le qualità umane di cui dispone hanno reso questa collaborazione molto fruttuosa. Dopo il successo dei controller Revolution Pro l’arrivo del Daija Arcade Stick nel nostro portfolio di prodotti su licenza ufficiale PS4™ rappresenta una nuova sfida per Nacon, e il contributo di Kayane nel design del prodotto ci permetterà ancora una volta di deliziare i giocatori”, conclude Alleart.

Completamente ottimizzato per gli specifici bisogni del settore eSport, il design e le feature del Daija rappresentano una innovativa combinazione di comfort e precisione perfette per I titoli picchia-duro disponibili al momento. Per il Joystick e i bottoni azione, Nacon ha scelto SANWA come produttore, riconosciuto dai migliori giocatori di tutto il mondo per le qualità costruttive e la facilità con cui poter personalizzare ogni componente. Il Daija dispone inoltre di un LED che indica la posizione dei giocatori, simile ai controller Nacon ufficiali per PS4, così come un attacco per le cuffie per una immersione totale e per facilitare la comunicazione durante le sessioni online.

Tutti I comandi di navigazione di PlayStation 4 sono integrati nel pannello di controllo, incluso il touch pad, oltre ai bottoni per selezionare la piattaforma (PS4 e PS3) e la configurazione del joystick (Sinistra / Destra o tasti direzionali). Infine, due formati per il Joystick (balltop e battop) due artwork per la cover e un cacciavite sono inclusi per permettere ai giocatori di personalizzare facilmente il loro arcade stick.

Specifiche Tecniche

Componenti professionali del rinomato produttore SANWA

Larga e spaziosa superficie di gioco: area controllo singola, sul lato della mano destra, per un facile accesso ai comandi chiave

presa per cuffie da 3.5mm

Poggia polso ruvido

Top cover personalizzabile: 2 artwork e un cacciavite inclusi

Base imbottita di un rivestimento in schiuma per aumentare la stabilità durante le sessioni di gioco

Controlli frontali

Stick: 2 teste intercambiabili (balltop o battop)

Fila superiore: Quadrato / Triangolo / R1 / L1

File inferiore: Croce / Cerchio / R2 / L2

Indicatore LED

Controlli lato destro

SHARE (SELECT) / OPTIONS (START) / R3 / L3 / Tasto PS

Stick mode setting button (Sinistra / Destra o tasti direzionali)

Touch pad (solo per PS4)

Bottone per la selezione della piattaforma (PS4/PS3/PC X-Input*)

Bottoni per il blocco per la top cover

Altro

Compartimento interno: accesso agli interruttori removibili, spazio per riporre il cacciavite e la seconda stick head

Cavo USB (3m) con spazio per riporlo nel retro dell’arcade stick

Peso: 2,7 kg circa.

Dimensioni: 380 x 260 x 121mm

*Compatibilità PC non testata né supportata da Sony Interactive Entertainment Europa.

Il Daija Arcade Stick di Nacon sarà disponibile in autunno ad un prezzo consigliato di 199,90 €. Nacon e Bigben sono alla Gamescom 2018, Hall 2.1 #A012.