Nacon Revolution 5 Pro: il nuovo controller per PS5 dice addio al drifting degli stick

L'annoso problema del drifting degli stick analogici dei pad da gaming potrebbe essere stato finalmente risolto dal Revolution 5 Pro, il nuovo controller premium annunciato da Nacon.

Con licenza ufficiale PlayStation ed in arrivo ad ottobre al prezzo di 229,90 euro, il Nacon Revolution 5 Pro è il primo controller per console di nona generazione realizzato dalla compagnia. Sarà il primo pad PS5 ad arrivare sugli scaffali con funzionalità anti-drift degli stick analogici, nello specifico un Hall Sensor che utilizza piccoli elettromagneti per trasmettere gli input direzionali, al contrario dei piccoli resistori utilizzati nelle levette che si consumano nel tempo. Il controller Revolution 5 Pro sarà disponibile in bianco e nero e presenta quattro pulsanti posteriori mappabili. Anche se è principalmente pensato per essere utilizzato su PS5, è compatibile anche con PS4 e PC.

"Questo nuovo modello della linea Revolution è il culmine di anni di sviluppo e della passione di Nacon per i giochi. Volevamo creare il miglior controller possibile, un controller che desse ai giocatori un vantaggio. Il Revolution 5 Pro combina il meglio della nostra esperienza , innovazione tecnologica ed ergonomia", ha affermato Yannick Allaert, responsabile della divisione accessori di Nacon.

Nacon ha affermato che la sostenibilità è stata chiaramente una parte importante del design di questo controller, che consentirà di riparare e sostituirne i componenti chiave. Il controller è wireless e ha una durata della batteria stimata di 10 ore, anche se funziona in modalità cablata tramite USB-C. Inclusa un'entrata jack per cuffie da 3,5 mm, ma il Revolution 5 Pro sarà anche in grado di connettersi a cuffie wireless tramite Bluetooth.

Proprio come il Nacon Revolution Unlimited per PS4, sarà possibile aggiungere pesi extra nelle impugnature del Revolution 5 Pro, permettendo così di personalizzarne le sensazioni in base alle proprie preferenze. Sono presenti anche i trigger stop, che Nacon chiama "Trigger Blockers". Questi consentono di impostare il punto di raggiungimento della pressione completa del grilletto, proprio come avviene con il DualSense Edge. Vale la pena sottolineare che la tecnologia Hall Effect utilizzata nelle levette viene impiegata anche nei grilletti del pad. Nacon Revolution 5 Pro è disponibile ora per il pre-order.