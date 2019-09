Nacon Revolution Pro Controller 3 annunciato per PS4, dettagli e immagini

Bigben Interactive annuncia l'imminente arrivo del Revolution Pro Controller 3, joypad wired progettato per gli eSport per PlayStation 4 con licenza ufficiale di Sony Interactive Entertainment.

“Con questo nuovo Revolution, Nacon vuole intraprendere una sfida significativa: offrire all’utente la più completa linea di controller su licenza ufficiale disponibili sul mercato” dichiara Yannick Allaert, Head of Development di Nacon. “La fiducia che Sony Interactive Entertainment continua a riporre in noi è davvero un onore, e ci permette di andare incontro alle loro esigenze e a quelle dei gamer competitivi su PS4”.

Insieme agli altri prodotti su licenza PS4 Nacon, il Revolution Pro Controller 3 offre una gamma di funzionalità che migliorano il comfort e le prestazioni per soddisfare i giocatori più competitivi. Dotato di un cavo rimovibile di 3 metri, i giocatori saranno liberi di godersi l’ergonomia del controller ovunque. Il layout asimmetrico degli stick, tasti azione più larghi, tasti dorsali e grilletti, oltre ad uno scomparto completamente personalizzabile per la gestione dei pesi, vanno a completare le tantissime feature di questo nuovo controller. Revolution Pro Controller 3 include inoltre una companion app per PC per creare un profilo di gioco fatto su misura dell’utente: completa mappatura dei tasti, sensibilità degli stick e dei grilletti personalizzabile, così l’intensità della vibrazione, e tanto altro rendono il Revolution Pro Controller 3 il controller cablato definitivo per i giocatori PS4 competitivi.

Nacon Revolution Pro Controller 3 per PS4

Connessione cablata con cavo USB-C (3m di lunghezza)

Tasti PS, Share e Options

Touch pad

4 tasti shortcut (S1/S2/S3/S4)

Doppio stick con ampiezza di 46°

4/8-way directional pad

Jack cuffie da 3.5mm per audio di gioco e chat

Indicatore LED per status giocatore

2 motori per la vibrazione personalizzabili

2 scompartimenti interni e sei pesetti addizionali per regolare il bilanciamento (2x10g / 2x14g / 2x16g)

Case del controller con finiture testurizzate

Custodia rigida inclusa

Compatibile con i giochi PC in modalità PC Advanced Mode

Light bar e speaker non inclusi o disponibili

La modalità Advanced PC non è stata testata né approvata da Sony Interactive Entertainment

Controlli Posteriori

Tasto per la selezione della modalità di gioco (1-PS4 / 2-PS4 Advanced / 3-PC Advanced)

Tasto per la selezione profilo (fino a 4 profili per PS4™ e 4 per PC)

Interfaccia Software (Advanced mode)

Mappatura tasti e personalizzazione shortcut

Regola la curva di risposta di ogni stick

Regola la sensibilità e la corsa di ogni grilletto

Regola indipendentemente l’intensità della vibrazione dei grip destro e sinistro

Cambia la luce dello stick destro per personalizzare il look del tuo controlle

Il Revolution Pro Controller 3 di Nacon sarà disponibile in Europa, Sud Africa, Australia, Nuova Zelanda, Medio Oriente e India da ottobre ad un prezzo raccomandato tra 99,90 e 109,90 euro.