Nacon Revolution Pro Controller 3 per PS4 disponibile da oggi in Europa

Nacon annuncia che il Revolution Pro Controller 3, nuovo controller wired per PlayStation 4 realizzato su licenza Sony Interactive Entertainment, è ora disponibile in Europa, in vendita presso i migliori negozi e boutique online.

Nacon Revolution Pro Controller 3 è un controller cablato appositamente ideato per i giocatori competitivi che sono alla ricerca di alte performance e massimo del comfort. Infatti, mette a disposizione il meglio della linea Nacon: stick analogici asimmetrici, tasti azione e grilletti con un più ampio raggio d’azione e due scompartimenti per i pesi per personalizzare al massimo l’esperienza di gioco. Con il software PC incluso, gli utenti potranno creare profili di gioco personalizzati: possibilità di una completa mappatura dei tasti, regolazione della sensibilità degli stick e dei grilletti, settaggio dei motori della vibrazione e tanto altro. Nacon stabilisce quindi il nuovo standard per i controller cablati progettati per il gaming competitivo su PS4. È inoltre del tutto compatibile con i videogiochi per PC.

Con il Revolution Pro Controller 3, Nacon espande il range di controller ufficiali PS4 offrendo la più vasta varietà di pad ora disponibili per la console più venduta di Sony. Compact Controller, Asymmetric Wireless Controller, Revolution Pro Controller 3 oppure Revolution Unlimited Pro Controller: c’è un controller Nacon per ogni stile di gioco. Il Revolution Pro Controller 3 è disponibile in Europa, Sud Africa, Australia, Nuova Zelanda, Medio Oriente e India e India al prezzo raccomandato di 99,90 e 109,90 euro.