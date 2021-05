Nacon RIG PRO Compact, il primo controller con Dolby Atmos per Xbox Series X|S

Svelato nel periodo in cui Microsoft stava preparando il lancio di Xbox Series S e Xbox Series X, il Nacon RIG Pro Compact Controller si appresta finalmente ad arrivare sul mercato statunitense, forte della licenza ufficiale di Xbox.

Ufficialmente progettato per Xbox Series X|S ma compatibile anche con il PC, il Nacon RIG PRO Compact è il primo controller ad offrire il supporto al Dolby Atmos per le cuffie collegate al jack da 3.5 mm di cui è dotato. Per il resto, segnaliamo che il RIG PRO Compact è un controller cablato dotato di un cavo di 3 metri avvolto nel nylon, impugnature e analogici texturizzati per garantire una presa salda, tasti grandi per un comfort maggiore e funzioni per la regolazione della mappatura dei pulsanti, la sensibilità degli analogici, le zone morte e altro ancora.

Nacon ha annunciato la commercializzazione del controller in due colorazioni (bianca e nera) negli Stati Uniti d'America nel corso della prossima settimana, ad un prezzo di 50 dollari presso catene come Walmart, Best Buy e GameStop. Non sono ancora disponibili informazioni per quanto concerne l'Europa e l'Italia.