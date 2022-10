Nacon: un primo sguardo al controller MG-X PRO a Lucca Comics & Games 2022

La grande crescita di Xbox Cloud Gaming sprona Nacon a investire in accessori studiati per offrire agli utenti la migliore esperienza game streaming su dispositivi mobile. Nel corso del Lucca Comics & Games 2022 avremo di provare MG-X PRO, il nuovo controller di Nacon studiato per il cloud gaming.

La kermesse toscana che si terrà tra il 28 ottobre e l'1 novembre farà perciò da vetrina alle ultime iniziative di Nacon Italia: la società del gruppo BigBen Interactive presenzierà all'evento per illustrare i prodotti dell'azienda, a cominciare ovviamente dal nuovo controller MG-X PRO.

Chi si recherà nello stand Nacon del Lucca Comics & Games 2022 potrà accedere a diverse postazioni gaming per scoprire i giochi, gli omaggi e tutti i prodotti Nacon, ivi comprese le cuffie RIG di ultima generazione.

Tornando al pad MG-X PRO, è interessante notare come le specifiche del dispositivo modulare di Nacon vantino la compatibilità universale con tutti gli smartphone con sistema operativo Android 6 e successivi dotati di schermo fino a 6.7 pollici. L'associazione del controller allo smartphone è facilitata dalla connessione Bluetooth 4.2, mentre sul fronte del gameplay è impossibile non citare la presenza di una batteria che offre fino a 20 ore di autonomia. In calce alla notizia trovate le immagini degli ultimi prodotti Nacon studiati per i videogiocatori che accedono ai propri titoli preferiti su sistemi Android tramite i servizi 'su nuvola' offerti da Microsoft con Xbox Cloud Gaming.

Dal 18 ottobre scorso, Nacon Italia ci ricoda inoltre di aver dato vita a Nacon Academy, una community virtuale che accoglie gli appassionati di videogiochi e tutti i creatori di contenuti interessati a farne parte per non lasciarsi sfuggire questa opportunità di crescita professionale.