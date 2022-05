Nacon: lo studio di Milano lavora ad un horror basato su una famosa licenza del cinema

Come vi abbiamo riportato su queste pagine, Nacon ha annunciato di aver aperto ufficialmente Nacon Studio Milan, un nuovo team di sviluppo italiano situato a Milano già impiegato nella realizzazione di RiMS Racing, titolo di corse moticiclistiche ben accolto da parte della critica.

Gli sviluppatori della divisione milanese non si occuperanno solo di titoli incentrati sulle competizioni motoristiche, ma dedicheranno attenzione anche ai progetti action-adventure. Tra questi rientra anche un horror game già in via di sviluppo presso lo studio, di cui non sono state svelate informazioni particolarmente dettagliate. Sappiamo, tuttavia, che il progetto è basato su "una delle licenze cinematografiche più importanti al mondo", e che dei nuovi aggiornamenti verranno diffusi nel corso di quest'anno.

Inizialmente dedito ai soli racing game, il team italiano di Nacon si è reso protagonista di una grande crescita interna, motivo per cui il publisher ha deciso di far esplorare nuove frontiere videoludiche al suo promettente gruppo di sviluppatori. Rimaniamo dunque fortemente curiosi di osservare in azione il nuovo horror game, e di scoprire su quale licenza si baserà il progetto.

Intanto, se volete saperne di più sull'ultimo titolo sviluppato da Nacon Studio Milan, vi rimandiamo alla nostra Recensione di RiMS Racing, gioco di corse improntato sulla simulazione e sul realismo.