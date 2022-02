Nagoshi Studio, parla il creatore di Yakuza: 'Non faremo giochi per smartphone'

Dopo aver lasciato SEGA alcuni mesi fa, Toshihiro Nagoshi non è rimasto disoccupato troppo a lungo, iniziando al contrario una nuova avventura professionale all'interno di un altro grande colosso dell'industria: NetEase ha aperto il Nagoshi Studio e c'è ora grande curiosità di scoprire cosa farà il creatore di Yakuza e Judgment.

Parlando ai microfoni di IGN Japan, Nagoshi ha parlato apertamente dei suoi piani e delle prospettive future che attendono lui e il suo gruppo, composto da diversi ex membri di SEGA: "Quando io e il team abbiamo deciso di aprire un nuovo studio, sapevamo che stavamo lasciando indietro le produzioni su cui abbiamo lavorato. Ma ho anche una mentalità molto forte e un sacco di idee che vorrei sperimentare, che potrebbero persino superare i miei precedenti lavori, dunque sono fiducioso sul fatto che lasciarmi alle spalle le vecchie serie mi darà la possibilità di sperimentare nuove strade".

In merito a quale sarà il primo gioco del Nagoshi Studio, composto attualmente da una decina di persone ma con l'obiettivo di arrivare almeno a 100 dipendenti nel prossimo futuro, il celebre game designer fornisce indizi su cosa aspettarsi: "Siamo influenzati dal cinema e vogliamo creare giochi che offrano storie altamente drammatiche tra esseri umani. Voglio creare giochi di questo tipo che possano raggiungere un'utenza globale. Pertanto non ci vedrete realizzare giochi per smartphone in stile rompicapo o roba simile. Sono titoli divertenti, ma ciò che il mondo si aspetta da noi sono storie drammatiche e coinvolgenti, ed è ciò che vogliamo fare".

Nagoshi conferma inoltre di avere già bene in mente la prossima idea da sviluppare e che il suo studio si sta già muovendo per farla divenire realtà, sottolineando nel frattempo che la storia avrà la priorità su altri aspetti quali ad esempio l'ambientazione, che non importa se sia giapponese in stile Yakuza oppure maggiormente fantastica: "Per rendere il nostro prossimo gioco un successo globale, non credo che il setting sia così importante. Se la qualità del dramma raccontato è ottima, allora chiunque, dovunque, sarà in grado di apprezzarlo", spiega Nagoshi. Tra gli altri programmi, infine, difficilmente il team svilupperà più di un gioco alla volta date le sue dimensioni contenute, sebbene non venga esclusa la possibilità di collaborare con altri studi.

Toshihiro Nagoshi ha lasciato SEGA perché stufo di fare sempre le stesse cose: grazie a NetEase, il designer potrà finalmente sperimentare qualcosa di diverso come desiderato. Non resta che scoprire cosa bolle nella pentola del Nagoshi Studio.