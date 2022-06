Naiad su PC, PS4 e PS5: la ninfa delle acque risale il fiume nel video gameplay

A margine del Summer Game Fest conclusosi con il reveal di The Last of Us Part 1, gli sviluppatori di HiWarp hanno mostrato un video gameplay di Naiad, l'avventura riflessiva di stampo naturalistico con protagonista una ninfa delle acque.

La nuova esperienza propostaci dagli autori della software house indie invita gli utenti a interpretare, appunto, una ninfa delle acque desiderosa di risalire un fiume per interagire con la flora e la fauna di un'ambientazione piena di misteri da scoprire.

L'interazione con le animali e le piante del fiume consentirà alla nostra alter-ego di ampliare le proprie abilità imparando, ad esempio, a nuotare come un'anatra, tuffarsi come un pesce o saltare come una rana: ogni abilità sbloccata contribuirà a estendere il perimetro ludico dell'opera, garantendo ulteriori possibilità di esplorazione e, con esse, la capacità di svelare nuovi segreti di questo scenario apparentemente idilliaco.

La campagna principale vanterà ben 16 livelli che porteranno gli emuli della protagonista ad attraversare luoghi incantati tra foreste, boschi imperscrutabili, laghetti, frutteti e grotte, fino alla destinazione finale del mare. Il lancio di Naiad è previsto nell'autunno del 2022 su PC, PS4 e PlayStation 5: in calce e in cima alla notizia trovate il nuovo gameplay trailer e una galleria immagini piena di scatti evocativi sulle ambientazioni di questa avventura riflessiva.