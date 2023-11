Nakwon Last Paradise: gli autori di Dave the Diver svelano il nuovo survival shooter PvPvE

Dopo essersi immersi su Switch con Dave the Diver, i ragazzi di Mintrocket abbandonano le placide acque del fenomeno indie per tuffarsi in un vero e proprio inferno post-apocalittico invaso dagli zombie con Nakwon Last Paradise, un survival shooter a vocazione multiplayer.

La nuova esperienza interattiva tratteggiata dagli sviluppatori sudcoreani legati a Nexon cala i patiti di sparatutto in terza persona nei panni di un manipolo di sopravvissuti a un'apocalisse: il compito dei giocatori è quello di fronteggiare orde di zombie e gruppi di sciacalli per reperire le risorse, il cibo e gli equipaggiamenti con cui garantire un futuro alla propria enclave.

Ogni utente dovrà svolgere diversi compiti e offrire un contributo alla collettività, potendo così acquisire nuove abilità e avere accesso privilegiato alle armi più potenti concesse solo ai Cittadini di Grado più elevato. Tra una missione e l'altra, gli utenti potranno esplorare la metropoli in rovina e reperire informazioni, oggetti speciali e documenti, il tutto stando sempre attenti alle imboscate degli sciacalli o delle squadre nemiche e, ovviamente, agli assalti degli zombie.

Il progetto di Nakwon Last Paradise non ha ancora una data di lancio, anche se presumibilmente dovremo attendere almeno fino al 2024 per poter assistere all'apertura dei server di questo shooter PvPvE su PC. Nel frattempo, date un'occhiata al video gameplay e alle immagini ingame della versione pre-alpha e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo sparatutto survival.