Nakwon Last Paradise: Seul è invasa dagli zombie nel nuovo video 4K sul DLSS 3

Protagonista del CES 2024 con il video di Half-Life 2 RTX e tanti altri filmati che incensano il DLSS 3, NVIDIA offre a Mintrocket la vetrina mediatica perfetta per il nuovo video di Nakwon Last Paradise, lo sparatutto post-apocalittico PvPvE in arrivo su PC.

Il nuovo survival shooter ad alto budget prodotto da Nexon e affidato alle cure degli autori di Dave the Diver ci catapulterà nel bel mezzo di un'apocalisse zombie scoppiata a Seul: la metropoli sudcoreana che avremo modo di esplorare nei panni dei sopravvissuti a una catastrofe globale sarà piena di creature desiderose di banchettare con i tessuti molli del nostro alter-ego, una minaccia costante che s'aggiunge alla brutalità e alla violenza da sperimentare nelle battaglie da combattere contro i gruppi di sciacalli.

Il nostro compito sarà quello di reperire il cibo, gli equipaggiamenti e le risorse necessarie a garantire la sopravvivenza del proprio clan di appartenenza: in qualità di ultimi difensori di un'umanità morente, spetterà a noi completare le delicate operazioni per contribuire alla ricostruzione della civiltà, da qui la necessità di intraprendere missioni sempre più impegnative che ci porteranno a esplorare i quartieri più pericolosi di Seul e delle aree limitrofe.

Pur focalizzandosi sugli aspetti prettamente grafici dell'opera, il nuovo trailer di Nakwon Last Paradise offre a Mintrocket l'opportunità di mostrarci degli scampoli di gameplay inediti che testimoniano il tenore qualitativo di questo sparatutto horror a vocazione multiplayer, il cui lancio è previsto nel 2024 su PC.