Armored Core 6 sarà il più venduto della saga, grazie al successo di Elden Ring

Come vi raccontiamo nella nostra recensione di Armored Core 6: Fires of Rubicon, questo sesto episodio è un ottimo punto da cui ripartire per la serie. Il gioco ritocca la propria formula senza abbandonare le proprie origini e, secondo il publisher Bandai Namco, sarà il più venduto della serie. Ma questo grazie anche al successo di Elden Ring.

In un'intervista rilasciata a Games Industry, Arnaud Muller, CEO di Bandai Namco Europa, ha infatti dichiarato: “Questa è per noi un’opportunità per ampliare davvero il pubblico dei giochi della serie di Armored Core. Non saremo in grado di eguagliare i numeri di Elden Ring, ma supereremo di gran lunga i risultati dei giochi precedenti nella saga di Armored Core."

Il publisher ritiene che l'enorme popolarità riscossa da FromSoftware grazie al suo titolo di punta farà da volano alle vendite di Armored Core 6, aggiungendo: "Abbiamo un grande gioco tra le mani; il gameplay e il sistema di battaglia sono molto fedeli a ciò a cui sono abituati i fan di FromSoftware, quindi vogliamo davvero approfondire il legame di FromSoftware con questa IP."

Sicuramente è innegabile il successo riscosso da Elden Ring (persino Elon Musk ne adora la direzione artistica) ed è dunque possibile che l'affetto maturato dai fan verso il lavoro di FromSoftware si rifletta in positivo sulle vendite della loro ultima fatica con i mecha. Dati alla mano, tra qualche tempo, potremo verificare se la previsione del CEO si avvererà.