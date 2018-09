Namco Museum Arcade Pac disponibile ora su Nintendo Switch

Con la sua perfetta combinazione di grandi classici e successi del passato, Namco Museum Arcade Pac saprà conquistare gli appassionati di sempre, ma anche i nuovi giocatori! La collezione include i classici Namco Museum e Pac-Man Championship Edition 2 Plus ed è disponibile in esclusiva per Nintendo Switch (sia in formato fisico che digitale).

In Namco Museum, gli appassionati possono divertirsi con 11 dei più grandi successi arcade degli anni ’80: Pac-Man, Pac-Man VS, Galaga, Galaga 88, Splatterhouse, Tower of Druaga, Rolling Thunder, Rolling Thunder 2, SkyKid, Dig Dug e Tank Force.. Ora i giocatori potranno (ri)scoprire questi importanti titoli e giocarli dove vogliono.

Pac-Man Championship Edition 2 Plus è il secondo gioco incluso nella raccolta. Gioca da solo o con gli amici alla nuovissima modalità cooperativa 2P, in esclusiva solo per Nintendo Switch. Quando un giocatore viene catturato da un fantasma, l’altro può andare in suo soccorso. Alleati con amici e familiari per superare ogni labirinto e raggiungere la sfida con il boss tutti insieme.