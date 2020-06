Namco Museum Archives svelato in anticipo dal Microsoft Store

Dopo aver svelato Kingdoms of Amalur Re-Reckoning, il Microsoft Store anticipa anche l'annuncio di Namco Museum Archives Vol. 1 e Namco Museum Archives Vol. 2, entrambi apparentemente previsti per il 18 giugno.

Namco Museum Archives Vol. 1 includerà Dig Dug, Dragon Buster, Dragon Spirit The New Legend Galaxian, Mappy, Pac-Man, Pac-Man Championship Edition (8-bit demastered version), Splatterhouse Wanpaku Graffiti, Sky Kid, The Tower of Druaga, Xevious. Il secondo volume include invece Battle City, Dig Dug II, Dragon Buster II, Galaga (8-bit consolized version), Gaplus, Legacy of the Wizard, Mappy-Land, Mendel Palace, Pac-Land, Rolling Thunder e Super Xevious.

Tutti i titoli dovrebbero disporre della possibilità di salvare liberamente in qualsiasi momento e della funzionalità replay per riavvolgere il tempo. Al momento non è chiaro quando Bandai Namco annuncerà questa raccolta per il mercato Occidentale e anche le piattaforme di destinazione non sono note, presumibilmente i due volumi della serie Namco Museum Archives usciranno su Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch ma restiamo comunque in attesa di conferme da parte del publsher.

Namco Museum Archives Volume 1&2 includono oltre venti classici della casa giapponese, alcuni proposti in versione "demasterizzata" in stile 8-bit come nel caso di Pac-Man Championship Edition. Da segnalare l'inclusione di Splatterhouse Wanpaku Graffiti, titolo poco noto in Europa e Nord America ma piuttosto popolare in Giappone, per il resto non si segnalano particolari novità rispetto alle precedenti raccolte targate Bandai Namco.