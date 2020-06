Namco Museum Archives Volume 1&2, annunciati i giochi inclusi

Bandai Namco Games ha annunciato Namco Museum Archives Volume 1&2 per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, in uscita il 18 giugno su tutte le piattaforme, esclusivamente in formato digitale.

Le due raccolte permettono di accedere ad una serie di giochi classici come Dragon Buster, Pac-Man, The Tower of Druaga, Xevious, Rolling Thunder e Galaga, ecco la lista completa:

Namco Museum Archives Volume 1

Dig Dug

Dragon Buster

Dragon Spirit The New Legend

Galaxian

Mappy

Pac-Man

Pac-Man Championship Edition 8-bit demastered version

Splatterhouse Wanpaku Graffiti

Sky Kid

The Tower of Druaga

Xevious

Namco Museum Archives Volume 2

Battle City

Dig Dug II

Dragon Buster II

Galaga

Gaplus (8-bit consolized version)

Legacy of the Wizard

Mappy-Land

Mendel Palace

Pac-Land

Rolling Thunder

Super Xevious

Da notare la presenza di Pac-Man Championship Edition e di Gaplus in versione 8-bit, nonchè di Splatterhouse Wanpaku Graffiti, fino ad oggi inedito in Occidente. Tutti i giochi supportano il Wide Screen e opzioni come il rewind e il salvataggio manuale in qualsiasi momento.

Due collection ovviamente dedicate ai nostalgici, che potranno così riscoprire titoli seminali per la storia di Bandai Namco, uno dei publisher giapponesi più importanti del mondo videoludico sin dagli anni '80.