Nami è umana e splendida in questo cosplay di League of Legends

La Stagione 2024 di League of Legends porterà l'utenza a combattere per il domani. Il MOBA di Riot Games è infatti pronto a guardare oltre i propri orizzonti portando nuovi contenuti in grado appassionare la community anche nei prossimi mesi. A farci scendere nell'arena è però una meravigliosa interpretazione della cosplayer italiana Miss Kuruta.

L'ultima patch di League of Legends ha ritoccato alcune modifiche precedenti, andando a sistemare alcuni campioni divenuti troppo forti. Sono state ritoccate le curve di potere per un miglior bilanciamento di gioco, ma Riot ha preparato anche altro.

Dopo il lancio di Bandle Tale a League of Legends Story, un GDR tenero e coccoloso che funge da spin-off della serie, il franchise è pronto a lanciarsi anche in un altro genere. 2XKO è il picchiaduro di League of Legends che permetterà ai giocatori di selezionare il proprio campione preferito per scendere sul ring. Mentre gli appassionati festeggiano queste uscite, in questo cosplay di Nami da League of Legends siamo nell'arena al fianco dello spirito delle maree.

Nami è una vastaya del mare, la prima della suya tribù a lasciare l'oceano per esplorare la terraferma. Intende completare il rituale sacro per il bene del proprio popolo e affronta questo viaggio impervio usando la forza degli oceani. Nell'interpretazione dell'artista nostrana Nami indossa la skin Bastone Splendido, un costume alternativo in cui la vediamo in forma umana.

