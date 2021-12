Nano Racing: le gare arcade in Unreal Engine 5 arrivano nel 2022 su PC, PS5 e Xbox

Gli appassionati dei giochi di corse di stampo arcade hanno un altro titolo potenzialmente interessante da tenere d'occhio: prodotto e sviluppato da Really Good Games, Nano Racing ci mette alla guida di piccole macchine che sfrecciano a tutta velocità attraverso ambienti casalinghi ed urbani.

Da questa breve descrizione vengono subito in mente i giochi delle serie Micro Machines ed Hot Wheels (eccovi a tal proposito la nostra recensione di Hot Wheels Unleashed), anch'essi collocati in contesti simili, tuttavia Nano Racing si distingue per altre caratteristiche peculiari: il titolo di Really Good Games è infatti realizzato in Unreal Engine 5 e mostra quindi una resa visiva eccezionale, con una grandissima cura riposta nella creazione dei veicoli, con riflessi realistici ed effetti speciali all'avanguardia. Molto promettente anche la realizzazione degli scenari, che appaiono altamente credibili e realistici.

Non è chiaro attualmente quando Nano Racing vedrà effettivamente la luce: sappiamo che la sua uscita è fissata per il 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, confermando quindi la natura totalmente next-gen del progetto. Il titolo metterà a disposizione dei giocatori una nutrita schiera di macchinine, ciascuna di esse con il proprio stile di guida. Tra le modalità di gioco, infine, sarà possibile mettersi alla prova in varie sfide Single Player, oltre a sfidarsi in rete i giocatori di tutto il mondo dando vita a corse spettacolari all'ultima curva.