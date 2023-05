Naoki Yoshida gioca a Zelda Tears of the Kingdom durante una diretta di Final Fantasy 14

E' il 12 maggio e tutti pensano solo ad una cosa: l'uscita di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, finalmente disponibile su Nintendo Switch. L'attesa era tale che persino Naoki Yoshida di Square Enix si è cimentato con il nuovo kolossal di Nintendo durante un livestream del suo Final Fantasy XIV.

Nel corso della nuova edizione del Letter from the Producer LIVE incentrato sul celebre MMORPG, il producer e director dell'opera si è infatti presentato in scena portando con sé il nuovo modello di Nintendo Switch OLED ispirato a Tears of the Kingdom: la console era accesa, segno che Yoshida ci stava giocando e lo ha fatto anche nel corso del livestream, senza nascondersi. Ad un certo punto ha mostrato anche in maniera chiara la sua Switch, suscitando le risate dell'altro presentatore, il global community producer Toshio Murochi.

Un siparietto, visibile anche attraverso clip diffuse su Twitch, che non è passato inosservato e che ha attirato l'attenzione di numerosi giocatori, considerato che l'ultimo livestream di Final Fantasy XIV è andato in trend in Giappone proprio grazie a Yoshida tutto concentrato sull'uscita del nuovo episodio di The Legend of Zelda. E del resto, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Zelda Tears of the Kingdom, il nuovo kolossal Nintendo è talmente bello da tenervi letteralmente incollati allo schermo, anche se state a lavoro proprio come successo allo stesso Yoshida.

Ricordiamo nel frattempo che Square Enix ha confermato negli scorsi mesi che Final Fantasy XIV non riceverà grandi espansioni nel corso del 2023, sebbene non mancheranno aggiornamenti più piccoli a cadenza regolare nel corso di tutto l'anno.