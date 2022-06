Napoli, 17enne uccide la madre con 30 coltellate: litigio per una ricarica PlayStation

Sono emersi nuovi importanti dettagli in merito all'omicidio di Filomena Galeone. La donna, un medico di 61 anni, è stata uccisa a coltellate dal suo figlio adottivo lo scorso 15 giugno all'interno del proprio appartamento, nei pressi di via Mezzocannone, in pieno centro storico a Napoli.

Il giovane ragazzo ha sferrato circa trenta coltellate, non lasciando alcuno scampo a sua madre. Subito dopo l'omicidio, visibilmente scosso, è stato avvistato con le mani sporche di sangue sul balcone di casa sua in Rampe San Giovanni, una traversa della nota via Mezzocannone. Ai passanti, stando alla ricostruzione di Fanpage.it, ha detto: "Mia madre si è accoltellata! Io non volevo fare niente, però… mi ha pugnalato!".

Il ragazzo, che evidentemente non si era ancora reso conto davvero di ciò che aveva appena fatto, è stato fermato dalle forze dell'ordine nella serata del 15 giugno. Solo successivamente sono emersi i retroscena sull'accaduto. A quanto pare, la madre lo aveva appena rimproverato per una ricarica di 100 euro effettuata sullo store PlayStation. Il litigio avrebbe poi scatenato l'ira del ragazzo, al quale gli viene ora contestato il reato di omicidio aggravato per futili motivi. Ieri 17 giugno è stato interrogato dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale Minorile di Napoli per la convalida del fermo.

Il ragazzo, nato il Lituania, era stato adottato quando aveva appena cinque anni da Filomena Galeone, psichiatra e dirigente medico presso l'ASL Napoli 1, e da suo marito, anch'egli medico, neurologo presso il CTO nonché docente dell'Università Suor Orsola Benincasa. Ieri è stata effettuata l'autopsia della donna, mentre oggi 18 giugno alle 16:30 verrà celebrato il suo funerale.