Naraka Bladepoint: l'action multiplayer arriva su PC in estate, ecco il video gameplay

Durante il Future Games Show, i ragazzi di 24 Entertainment hanno mostrato delle scene di gioco inedite di Naraka Bladepoint e fissato per l'estate di quest'anno l'uscita su PC di questo action multiplayer ispirato al folklore e alla mitologia giapponese e cinese.

Gli spezzoni di gioco mostrati nel corso dell'evento digitalesi focalizzano sul sistema di combattimento mutuato dai battle royale e dalle "avventure picchiaduro" come Absolver e For Honor.

Ad ogni partita parteciperanno infatti un totale di 60 giocatori, ciascuno con il proprio guerriero completamente personalizzabile. A detta della software house asiatica, le meccaniche del combat system saranno particolarmente curate, sia nell'estetica che nella ricercatezza artistica del ventaglio di animazioni da apprendere e padroneggiare nelle sfide.

Sempre grazie a questo video, gli autori di 24 Entertainment coinvolgono gli appassionati del genere per invitarli a partecipare alla Beta che si terrà dal 23 aprile su PC, durante la quale sarà possibile familiarizzare con le tecniche di combattimento e con le numerose abilità da apprendere per ogni personaggio. Oltre alla versione PC in arrivo questa estate, Naraka Bladepoint dovrebbe approdare successivamente anche su PlayStation 4 e Xbox One.