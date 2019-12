Naraka Bladepoint: l'action multiplayer che fonde Oriente e Occidente svelato ai TGA 2019

Nel corso dei The Game Awards 2019, gli sviluppatori cinesi di 24 Entertainment presentano ufficialmente il progetto di Naraka Bladepoint, un action multiplayer che ambisce a unire l'Oriente e l'Occidente attraverso un sistema di combattimento originale ed estremamente personalizzabile.

Il nuovo appartenente al particolare genere delle "avventure picchiaduro" che annovera titoli del calibro di Absolver e For Honor sarà disponibile nel corso del 2020 su PC e console, presumibilmente Xbox One e PlayStation 4.

La proprietà intellettuale di 24 Entertainment proverà a coniugare i gusti e le esigenze degli appassionati occidentali di questa tipologia di titoli (soprattutto per quanto concerne le modalità online o il sistema di progressione e acquisizione delle abilità) all'estetica e alla ricercatezza artistica delle produzioni asiatiche, fondendo il tutto attraverso una formula ludica che farà della velocità e del tempismo le sue armi più affilate.

A proposito di armi, Naraka Bladepoint vanterà un ampio ventaglio di elementi di equipaggiamento che comprenderà dei rampini retrattili e degli insoliti gadget per il combattimento da corta distanza: ad arricchire ulteriormente l'offerta contenutistica ci penseranno anche delle tecniche di combattimento tanto raffinate da non prevedere dei tasti appositi per il Blocco e la Difesa, he difatti dovranno essere padroneggiati in maniera intuitiva e "fluida".