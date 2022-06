Naraka Bladepoint arriva su Xbox con la campagna, sarà gratis con Game Pass

Nel corso dello showcase Bethesda e Xbox si è parlato di diversi titoli PC che stanno per approdare in esclusiva console sulle console del colosso di Redmond. Tra questi troviamo anche Naraka Bladepoint, il battle royale che tra pochi giorni si potrà giocare anche sulle macchine della famiglia Xbox.

Tra pochi giorni il titolo non sarà più un'esclusiva di Steam e grazie ad un accordo con Microsoft arriverà in esclusiva console su Xbox One e Xbox Series X|S (non è chiaro se si tratti o meno di un'esclusiva temporale). Ad arricchire il pacchetto del battle royale a base di spade e altre armi corpo a corpo, la versione console di Naraka Bladepoint segnerà il debutto della campagna single player, la quale verrà introdotta anche su PC con un aggiornamento gratuito per chiunque avesse già acquistato il titolo, che ricordiamo non è un free to play. Il trailer mostrato alla conferenza estiva ha anche confermato che il gioco supporterà il cross-play, così che i giocatori potranno giocare insieme a prescindere dalla piattaforma.

L'uscita di Naraka Bladepoint su Microsoft Store e console Xbox è fissata al prossimo 23 giugno 2022 e gli abbonati a Xbox Game Pass e PC Game Pass potranno scaricare il gioco senza costi aggiuntivi.

