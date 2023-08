Naraka Bladepoint: in arrivo il crossover con i personaggi di NieR Automata

Naraka: Bladepoint, battle royale free-to-play, si prepara ad accogliere nel suo universo gli iconici personaggi di NieR: Automata in un crossover all'ultimo sangue. Il nuovo trailer ci dà un'anticipazione di quello che possiamo aspettarci.

Dopo i nuovi contenuti gratis di Naraka Bladepoint in arrivo per gli abbonati Xbox Game Pass, la collaborazione a tema NieR: Automata prenderà piede a partire dal 9 agosto e introdurrà nuove funzionalità, nuovi eventi e nuovi cosmetici. Ritroveremo i personaggi di Yoko Taro così come ce li ricordiamo, in un mondo spezzato da un sogno in frantumi.

Nel trailer, che intervalla una sequenza in computer grafica a una sequenza in cui presenta i personaggi così come compariranno in game. Vedremo 2B, 9S, A2 con le relative armi a loro disposizione (spade lunghe e katana) e le relative skin leggendarie. Immancabile, naturalmente, Kainè, con le sue lame gemelle.

Contestualmente è stata presentata anche Tessa, una nuova guerriera che si unirà alla mischia. Anche in questo caso, un video a lei dedicato mostra una cinematica e una sessione di gameplay. Il suo aspetto può sembrare innocente, ma il suo spirito è davvero minaccioso. Tessa, la volpe, muoverà i suoi primi passi sul campo di battaglia a partire dal 9 agosto.

Vi ricordiamo che Naraka Bladepoint è gratis dappertutto ed è disponibile su PlayStation 5, Xbox One, PC e Xbox Series X/S.