Naraka Bladepoint: il battle royale all'arma bianca presto in Open Beta

I ragazzi di 24 Entertainment, supportati dal gigante orientale NetEase, hanno annunciato che la prossima settimana di svolgerà un'Open Beta di Naraka Bladepoint, originale battle royale ispirato alla mitologia cinese.

Per richiedere l'accesso all'Open Beta, che si svolgerà su PC dalle 20:00 del 23 aprile al medesimo orario del 26 aprile, non dovete far altro che recarvi sulla pagina Steam di Naraka: Bladepoint e richiedere l'accesso al PlayTest. In questo modo, avrete anche voi la possibilità di partecipare ai match per un massimo di 60 giocatori e testare il promettente mix tra scontri all'arma bianca ed elevata mobilità, garantita dal rampino in dotazione. Gli sviluppatori promettono un vasto arsenale di armi corpo a corpo e dalla distanza, utilizzabili da un cast di personaggi dotati di abilità molto differenti tra loro. La mappa di Morus Island è stata attentamente progettata per consentire ai giocatori di sfruttare le numerose opportunità di movimento, offrendo quindi numerosi percorsi alternativi ed una spiccata verticalità.

In attesa dell'inizio dell'Open Beta, potete scoprire maggiori dettagli sul gioco leggendo la nostra anteprima di Naraka: Bladepoint e guardando l'ultimo filmato di gameplay condiviso dagli sviluppatori, allegato in cima a questa notizia. Di recente, è anche arrivata la conferma del supporto al DLSS su schede NVIDIA.