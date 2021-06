Naraka Bladepoint: il battle royale con i ninja ha una data, a breve la Open Beta

Nel corso del PC Gaming Show 2021 da poco cominciato, lo sviluppatore 24 Entertainment e il publisher NetEase hanno mostrato un nuovo trailer dedicato a Naraka Bladepoint, intrigante battle royale ambientato nell'affascinante contesto orientale.

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, mette in mostra alcune delle spettacolari scene d'azione di cui potremo essere protagonisti in questo nuovo prodotto multiplayer online che durante le sue fasi di playtest è riuscito a raggiungere la top 5 tra i titoli più giocati su Steam.

Al termine del trailer, ci viene svelata la data di lancio di Naraka Bladepoint: il gioco sarà disponibile a partire dal 12 agosto di quest'anno su PC (via Steam ed Epic Games Store). Gli sviluppatori hanno precedentemente annunciato le versioni console per PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One, ma sembra proprio che queste veranno lanciate in un secondo momento.

Inoltre, se foste curiosi di provare con mano il titolo prima della sua release definitiva, vi segnaliamo che si terrà una Open Beta dal 16 al 22 giugno. I pre-order del titolo sono ora aperti, e potrete procedere all'acquisto di tre edizioni distinte: Standard (19,99$), Deluxe (39,99$), e Ultimate (49,99$). Tra i bonus del preordine troviamo l'eroina Yoto Hime e gli Outfit Matari e Tarka Ji, insieme a due skin per le armi. Per altri dettagli sul gioco vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Naraka Bladepoint.