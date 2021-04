Naraka Bladepoint: il battle royale con i ninja entra in Open Beta, ecco il nuovo video

Dopo aver delineato i contenuti di Naraka Bladepoint tra mitologia cinese e battle royale, il team di 24 Entertainment apre ufficialmente i server della Beta pubblica del loro prossimo action multiplayer.

La software house di Hangzhou, quindi, invita tutti gli appassionati del genere a provare in anteprima Naraka Bladepoint nel corso della Beta di Forerunner che si terrà da oggi, venerdì 23 aprile, fino alla sera di lunedì 26 aprile.

Per tutta la durata della Beta sarà possibile testare il sistema di combattimento di questo titolo incentrato sulla verticalità e sugli scontri ravvicinati, con un set particolarmente ampio di armi da mischia e da distanza tra cui scegliere. Ci sarà spazio anche per il sistema di personalizzazione estetica che verrà lanciato nel gioco finale insieme a un editor per il volto e le fattezze del proprio alter-ego.

Le prove si svolgeranno nello scenario fittizio di Morus Island, una mappa di grandi dimensioni suddivisa in biomi e caratterizzata da una pletora di elementi interattivi come funghi velenosi, arbusti per nascondersi e piattaforme dotate di balista. I possessori di una scheda video NVIDIA GeForce Serie 20 o 30 possono anche attivare il DLSS e servirsi della tecnologia NVIDIA Reflex per migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco da vivere nell'universo fantasy ninja di Naraka Bladepoint su PC. L'eventuale arrivo di questo progetto edito da NetEase su PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S sarà determinato dal successo raggiunto dal gioco al lancio ufficiale PC, previsto nell'estate del 2021.